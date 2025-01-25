Пензенцев ждет необычайно теплый для января день

25.01.2025 | 16:20

По прогнозам Приволжского УГМС, в воскресенье, 26 января, погода в Пензенской области будет облачной с прояснениями.

Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой мокрый снег с дождем.

Ночью ветер будет дуть с юга, днем изменит направление на юго-западное. Скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха может подняться до значений выше нуля. Ночью ожидается -5...-10 градусов, а днем термометр покажет -4...+1.

Согласно народным приметам, 26 января нужно внимательно наблюдать за поведением кошки, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни. Если животное сворачивается в клубок и прячет морду, то скоро грядут морозы; долго умывается - ближайшие дни будут солнечными. А тяга кота к долгим гуляниям на улице намекала на грядущую оттепель.