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Общество

По новой дороге на окраине Пензы пустят общественный транспорт

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На недавно открытой дороге, связывающей микрорайоны Заря и Арбеково, может появиться разворотная площадка для автобусов. Такую перспективу озвучил временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов. В субботу, 25 января, он побывал на объекте.

По новой дороге на окраине Пензы пустят общественный транспорт

Строительство началось весной 2023 года, а в конце 2024-го дорогу сдали в эксплуатацию. Ее протяженность составляет чуть более 2 километров, ширина - 7,5 метров. Обустроена ливневая канализация, имеются парковочные места, тротуары с перильными и барьерными ограждениями и остановочные павильоны.

По новой дороге на окраине Пензы пустят общественный транспорт

«Район интенсивно развивается, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о пуске здесь общественного транспорта, в том числе пассажирских автобусов», - отметил Олег Денисов.

По новой дороге на окраине Пензы пустят общественный транспорт

На данный момент уже готовы 3 остановочных пункта - в районе храма Вениамина Печерского, улиц Яшиной и Ежевичной.

По новой дороге на окраине Пензы пустят общественный транспорт

«Олег Денисов поручил организовать работу по поиску подходящего участка, где будет размещена разворотная площадка для транспорта большой вместимости», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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