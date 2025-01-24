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Общество

В Пензенскую область вернутся плюсовые температуры

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После выходных в Пензенскую область вернутся плюсовые температуры. Прогноз погоды на ближайшие 3 дня подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, в субботу и воскресенье территория региона останется под влиянием антициклона.

«Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега пройдут лишь местами, температурный режим сохранит свой зимний характер», - предупредила она.

По ночам ртутные столбики местами будут опускаться до -14...-15 градусов, днем за окном окажется до -4...-8.

Однако уже в понедельник, 27 января, регион в очередной раз окажется во власти теплого и влажного воздуха с Атлантики.

«В дневные часы столбик термометра устремится вверх, достигнет плюсовых значений, а мокрый снег будет сопровождаться дождем. В результате сложатся благоприятные условия для образования гололедных явлений», - добавила Светлана Иванкова.

Ранее метеорологи центра погоды «Фобос» заявили, что в январе зима будет «в упадке», волны потепления-похолодания сохранятся в Пензенской области до конца месяца.

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