Дымовые извещатели спасли жизни более 10 пензенских детей

22.01.2025 | 19:55

В Пензенской области в 2024 году благодаря дымовым извещателями при пожарах удалось спасти 23 человека, в их числе 15 детей.

Как сообщили в региональном правительстве, в прошлом году в жилье социально уязвимых семей установили 589 таких устройств, а в 2023-м - 12 500.

В этом году работу хотят продолжить. Так, уже приобретено почти 3 000 дымовых извещателей.

Ранее в региональном ГУ МЧС России рассказали, что в 2024-м в Пензенской области произошло 2 711 техногенных пожаров. При них погибли 87 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

В ЧП пострадали 53 жителя области, из них 4 ребенка. Пожарным удалось спасти из огня 126 человек. Эвакуировано 535.

Самые частые причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, а также неправильная эксплуатация электрооборудования.