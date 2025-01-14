В Пензенской области выросло число погибших при пожарах

14.01.2025 | 12:18

В Пензенской области в 2024 году произошло 2 711 техногенных пожаров. При них погибли 87 человек, в их числе 2 несовершеннолетних.

В ЧП пострадали 53 жителя области, из них 4 ребенка. Пожарным удалось спасти из огня 126 человек. Эвакуировано 535.

«Из общего количества пожаров 858 произошло в жилом секторе, в них погибло 80 человек (92% от общего количества), травмировано 47 человек (89% от общего количества)», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В 2023-м пожаров в регионе случилось меньше, чем в прошлом году, - 2 589. При них погибли 69 жителей Сурского края, детей в их числе не было.

В ЧП пострадали 54 человека, из них 2 несовершеннолетних. Пожарные эвакуировали 713 человек.