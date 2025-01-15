Ветеранам Великой Отечественной и их вдовам выплатят по 80 000 руб.

15.01.2025 | 15:06

В среду, 15 января, Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах фронтовикам и их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения. Об этом он сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Фронтовики, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 000 рублей.

Совершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, выплатят по 55 000.

«Наш долг - делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны являются главными участниками предстоящего праздника - 80-летия Великой Победы, поэтому их нуждам необходимо уделить самое пристальное внимание.

«Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение», - добавил президент.