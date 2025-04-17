В Кузнецке похитителя пожертвований нашли по окурку

17.04.2025 | 11:20

В Кузнецке 43-летнего местного жителя обвиняют в краже пожертвований из церкви.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина, разбив окно, проник в один из православных храмов. Оттуда он забрал ящик с пожертвованиями и бутылку красного вина.

«Около здания церкви злоумышленник пересчитал деньги, которых оказалось 5 000 рублей, и выпил часть алкогольного напитка», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Однако кузнечанин неосмотрительно оставил на месте преступления окурок. По нему полицейские потом и установили личность вора.

В процессе разбирательства мужчина полностью возместил нанесенный ущерб. Сейчас возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в районный суд.