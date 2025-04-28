На Привокзальной площади планируют построить новый объект

28.04.2025 | 12:39

На Привокзальной площади в Пензе появится клуб по интересам. Архитектурно-градостроительный облик двухэтажного здания площадью 954,7 кв. м согласован постановлением главы города Олега Денисова.

Объект культурно-досуговой деятельности планируется возвести на земельном участке по адресу: Привокзальная площадь, 1, уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что городское управление ЖКХ намерено превратить всю площадь в платную парковку (в настоящее время под эти цели задействована только ее часть). Бесплатные места оставят лишь для инвалидов.

«Сейчас организуют проезд: отдельно - для общественного транспорта, отдельно - остальной. Так и в Москве, и в других городах. Будет даваться время, 20 минут, чтобы можно было подъехать, проводить человека и уехать. Если вы решили оставить машину, например отправились в поездку, это тоже удобно: машина остается на парковке, за которой смотрят и несут ответственность», - пояснил начальник УЖКХ Владимир Сорокопудов на сессии гордумы 25 апреля.

По его словам, первый этап организации стоянки перед вокзалом станции Пенза-I запланирован на этот год.