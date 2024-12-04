Елка на Соборной площади в Пензе обойдется в 350 000 рублей

04.12.2024 | 16:35

На Соборной площади в Пензе установят живую ель высотой 8,5 метра. Работы должны завершить до 15 декабря. Выполнять их будет индивидуальный предприниматель.

Согласно информации на сайте госзакупок, новогодняя красавица обойдется в 350 000 рублей: 130 000 стоит ее поставка из деревни Пяша, 220 000 - монтаж самой елки и ограждения возле нее, а также украшение. Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

На Соборной площади в областном центре традиционно устанавливают живое рождественское дерево.

Так, в прошлом году сосну привезли из Сосновоборского района, ее высота составила 8,5 метра. На дерево потратили 130 000 рублей. Установка и украшение обошлись в 193 600 рублей.

Пензенцам вид сосны не понравился: нижние ветви были расположены высоко, хвоя на них отсутствовала, крона пышная, но без ярко выраженной верхушки. Однако специалистам удалось скорректировать природные недостатки: праздничное дерево стало немного ниже, но красивее.