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Криминал

В селе Полеологово мужчина украл пожертвования из храма

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В селе Полеологово Бессоновского района 34-летний мужчина обокрал храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он похитил ящик с пожертвованиями.

Ключ от двери мужчина нашел под ковриком у входа. Он проник в церковную лавку, забрал добычу и скрылся.

«Я прихожу, открываю храм - вижу, что у нас отсутствует ящик для пожертвований. Я не могла поверить, что это возможно», - рассказала свечница храма Светлана.

В селе Полеологово мужчина украл пожертвования из храма

Женщина позвонила в полицию, приехавшие сотрудники к вечеру того же дня установили и задержали подозреваемого.

Он признался, что ранее посещал эту церковь, молился в ней и даже помогал: убирал траву и мусор, зимой чистил снег. На преступление сельчанин пошел из-за трудного материального положения.

В селе Полеологово мужчина украл пожертвования из храма

«По пути домой злоумышленник выбросил украденный контейнер, забрав из него 15 000 рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

В селе Полеологово мужчина украл пожертвования из храма

Деньги мужчина потратить не успел, их вернут в храм. На вора завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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