В селе Полеологово мужчина украл пожертвования из храма

16.04.2025 | 15:55

В селе Полеологово Бессоновского района 34-летний мужчина обокрал храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он похитил ящик с пожертвованиями.

Ключ от двери мужчина нашел под ковриком у входа. Он проник в церковную лавку, забрал добычу и скрылся.

«Я прихожу, открываю храм - вижу, что у нас отсутствует ящик для пожертвований. Я не могла поверить, что это возможно», - рассказала свечница храма Светлана.

Женщина позвонила в полицию, приехавшие сотрудники к вечеру того же дня установили и задержали подозреваемого.

Он признался, что ранее посещал эту церковь, молился в ней и даже помогал: убирал траву и мусор, зимой чистил снег. На преступление сельчанин пошел из-за трудного материального положения.

«По пути домой злоумышленник выбросил украденный контейнер, забрав из него 15 000 рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

Деньги мужчина потратить не успел, их вернут в храм. На вора завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.