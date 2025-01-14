Перечислены районы, не справившиеся с уборкой снега в праздники

14.01.2025 | 20:58

Некоторые районы Пензенской области подверглись критике за некачественную уборку снега в новогодние праздники. Итоги подвели на совещании в региональном правительстве во вторник, 14 января.

Так, нарекания вызвала Пачелма, где не расчистили даже центр поселка. На дорогах образовались колеи, тротуары покрылись льдом, реагентами их никто не обработал.

Ненадлежащей признали и организацию уборки снега в Каменском районе, а также Богословском сельсовете. Министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин уточнил, что там муниципалитеты не наладили работу с торговыми организациями.

«Они только крыльцо свое расчистят, а вокруг здания - сугробы», - отметил он.

Сотрудники министерства, подведомственного Панюхину, также осмотрели около 200 дворов в Пензе. Состояние более 400 дворов оценили работники районных администраций областного центра. Без недостатков не обошлось.

Губернатор Олег Мельниченко пришел к выводу, что все дело в низкой ответственности управляющих компаний.

«Реакция на жалобы людей есть, граждане это видят, но в приоритете профилактическая работа должна быть», - процитировала его пресс-служба регионального правительства.