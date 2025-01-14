Сетевое издание|18+|Вторник|14 янв 2025|21:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Перечислены районы, не справившиеся с уборкой снега в праздники

Печать
Telegram

Некоторые районы Пензенской области подверглись критике за некачественную уборку снега в новогодние праздники. Итоги подвели на совещании в региональном правительстве во вторник, 14 января.

Перечислены районы, не справившиеся с уборкой снега в праздники

Так, нарекания вызвала Пачелма, где не расчистили даже центр поселка. На дорогах образовались колеи, тротуары покрылись льдом, реагентами их никто не обработал.

Ненадлежащей признали и организацию уборки снега в Каменском районе, а также Богословском сельсовете. Министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин уточнил, что там муниципалитеты не наладили работу с торговыми организациями.

«Они только крыльцо свое расчистят, а вокруг здания - сугробы», - отметил он.

Сотрудники министерства, подведомственного Панюхину, также осмотрели около 200 дворов в Пензе. Состояние более 400 дворов оценили работники районных администраций областного центра. Без недостатков не обошлось.

Губернатор Олег Мельниченко пришел к выводу, что все дело в низкой ответственности управляющих компаний.

«Реакция на жалобы людей есть, граждане это видят, но в приоритете профилактическая работа должна быть», - процитировала его пресс-служба регионального правительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 областного правительства
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте