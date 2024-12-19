Пензенские автомобилисты сообщают о неработающих светофорах

19.12.2024 | 07:46

Утром в четверг, 19 декабря, пензенцы в соцсетях и мессенджерах предупредили об отключенных автоматических регулировщиках на магистралях с высокой плотностью движения.

Сообщения поступали с проспектов Победы и Строителей, улиц Суворова.

«На Карпинского светофоры не работают», «Везде не работают: ГПЗ, центр, Пушкина», «Кижеватова, Север тоже не работают», - перечислили автомобилисты.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 7:40 заторы наблюдались на проспекте Победы в районе Соборной мечети, на улице 8 Марта в сторону центра, а также на правобережье - улицах Измайлова, Антонова, Стрельбищенской.

Водители призывают друг друга быть внимательными и аккуратными.