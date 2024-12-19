Изменятся правила отзыва из отпуска, увольнений и оплаты переработок

19.12.2024 | 11:40

Министерство экономического развития РФ подготовило поправки в Трудовой кодекс. Цель - повысить гибкость рынка труда при дефиците кадров.

Как сообщает РБК, в частности, предлагается изменить лимит сверхурочной работы. Сейчас ее продолжительность не должна превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Предлагается повысить эти показатели до 4 часов в день и 240 часов в год.

Исключением станут государственные и муниципальные служащие, работающие по внутреннему совместительству более чем на 1/4 месячной нормы. Для них продолжительность сверхурочной работы останется 120 часов в год.

Сегодня сверхурочная работа оплачивается из расчета: первые 2 часа - не менее чем в полуторном размере зарплаты, последующее время - не менее чем в двойном. Законопроект предлагает оплачивать этот труд в двойном размере за каждый час работы.

Также предлагается снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. В настоящее время такая мера не допускается. Если запрет снимут, то нужного специалиста смогут вызывать среди отпуска - при его согласии и двойной оплате труда.

Срок уведомления работника об изменений условий трудового договора сократится с 2 месяцев до 1. Если сотрудник отказывается работать в новых условиях, ему нужно будет предложить другое место, а если и оно не устроит, - допускается уволить с выплатой месячного заработка.

Если в компании происходит ликвидация или сокращение, а персональное уведомление работников об увольнении невозможно, это можно будет сделать по почте или по линии электронного документооборота.

Законопроект предлагает расширить перечень причин для увольнения, например, добавить неявку сотрудника на работу в течение 4 месяцев по неизвестным причинам. Хищение по месту работы, за которое сотрудник получил судебный штраф или постановление, станет считаться однократным грубым нарушением, за которое можно уволить.

Отозвать заявление об увольнении по собственному желанию можно будет не как сейчас - в любое время, включая последний день работы, - а не позднее чем за 3 дня до завершения срока предупреждения об увольнении.

Еще одно нововведение касается женщин. Для сельских тружениц сейчас продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю при оплате как за полную 40-часовую. Эту льготу предлагается сохранить лишь для тех женщин, которые работают в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.