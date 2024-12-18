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Общество

ВТБ расширяет программу поддержки будущих мам в Пензенской области

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К бесплатной программе поддержки здоровья будущих мам и детей начали подключаться не только частные, но и государственные медицинские учреждения, расширяя условия экспериментального правового режима «Персональные медицинские помощники».

Проект, начавшийся в марте прошлого года, на первом этапе охватывал только частные клиники. Теперь государственные клиники 7 регионов России, в том числе Пензенской области, смогут присоединиться к программе.

Среди участников проекта:

- ГБУЗ «Земетчинская районная больница»,

- ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»,

- ГБУЗ «Пензенская районная больница»,

- ГБУЗ «Сердобская центральная районная больница им. А. И. Настина».

«Подключение государственных медицинских учреждений к нашему проекту значительно повысит доступность медицинской помощи для будущих мам и их малышей. Благодаря новейшим технологиям врачи смогут следить за течением беременности пациенток и вовремя выявлять и лечить возможные осложнения. Наша программа, созданная в сотрудничестве с партнерами, обеспечивает качественную медицинскую помощь для будущих мам и их детей даже в отдаленных уголках страны», - отметил руководитель направления «Государственные услуги» ВТБ Виталий Лисицкий.

«C помощью специальной цифровой платформы беременные женщины будут круглосуточно находиться под дистанционным наблюдением. Для этого мы используем специальные умные медицинские изделия - фетальные мониторы для контроля за сердцебиением плода, а также тонометры и глюкометры. Результаты измерений поступают на платформу «Персональные медицинские помощники», а уже оттуда - в медицинские системы, где врачи могут следить за состоянием женщины и плода на разных этапах беременности. Такой контроль состояния будущей мамы и ее ребенка позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности», - рассказал генеральный директор медтех-холдинга «Доктис» Сергей Лежнин.

«В Год семьи мы прилагаем все усилия для поддержки будущих матерей. Наша основная цель - предоставить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, живущим даже в самых удаленных уголках страны. Дистанционное наблюдение поможет не только минимизировать количество визитов к врачу, но и своевременно выявить заболевание и назначить будущей маме необходимое лечение. Это крайне важно для поддержки материнства, повышения рождаемости и улучшения качества медицинского обслуживания в целом», - уточнила вице-президент - директор по развитию государственных информационных систем и сервисов в здравоохранении «Ростелекома» Елена Мухтиярова.

Цель проекта ВТБ по поддержке здоровья будущих мам и детей - обеспечить беременных женщин помощью высококвалифицированных врачей во всех регионах России, повысить доступность качественной медицины и в конечном итоге способствовать росту рождаемости в стране.

Программа предлагает онлайн-консультации с профильными специалистами, дистанционное наблюдение за состоянием будущей мамы и страхование на случай возникновения осложнений во время беременности или критического заболевания ребенка.

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Источник — фото pxhere.com
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