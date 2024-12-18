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Общество

Пересмотрен порядок получения 1 млн руб. родными погибших бойцов

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В Пензенской области родственники погибших участников СВО смогут обратиться за единовременной выплатой в 1 млн рублей в органы местного самоуправления.

Соответствующие изменения в закон рассмотрели на очередной сессии ЗакСобра региона в среду, 18 декабря. Документ вступит в силу 1 января 2025 года.

Сейчас выплату родным погибших предоставляют в министерстве труда, социальной защиты и демографии области. После 1 января с заявлением и документами можно будет обратиться в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Им передали полномочия по приему заявок, назначению материальной помощи, ведению баз данных получателей, хранению бумаг, подтверждающих основания для перевода денег.

На выплату в 1 млн рублей имеют право близкие погибших мобилизованных, добровольцев, контрактников. Мера поддержки была установлена в апреле 2022 года. Деньги выплачиваются из резервного фонда Пензенской области.

Материальную помощь предоставляют в равных долях каждому члену семьи погибшего. К ним относят супругу (супруга), родителей, несовершеннолетних детей или детей старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия, или детей до 23 лет - студентов очной формы обучения (возраст учитывается по состоянию на день гибели бойца).

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