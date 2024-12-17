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Общество

Весной из Пензы в Москву запустят второй ежедневный авиарейс

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Жителям областного центра с весны будет удобнее планировать полеты в Москву. В рамках летнего расписания ежедневных рейсов станет два, говорится на сайте пензенского аэропорта.

Так, 30 марта появится вечерний рейс Москва (Шереметьево) - Пенза - Москва (Шереметьево). Он будет действовать по 25 октября.

Согласно расписанию, вылет из столицы назначен на 19:45, прибытие в город на Суре - на 21:15. В 22:15 воздушное судно из Пензы отправится в Москву, где приземлится в 23:25.

Доставлять пассажиров будут самолеты Sukhoi Superjet 100.

Займется перевозками «Аэрофлот».

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