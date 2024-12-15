16 декабря пензенцев ждет пасмурный снежный день

15.12.2024 | 16:20

В понедельник, 16 декабря, жителей Пензенской области ждет снежная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов, днем не поднимутся выше +1. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду.

Погода будет облачной, вероятен мокрый снег.

Ранее сообщалось, что регион окажется во власти очередного циклонического вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов повсеместно пройдет интенсивный снег, временами с метелью и порывистым ветром, на отдельных участках дорог возможно образование снежных переметов. Ветер развернется с северной четверти на южную и обеспечит закачку более теплого воздуха, в результате чего потеплеет», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

16 декабря в народном календаре - Иван Молчальник. Предки обращали внимание на звезды: если они светились ярко, ждали метели и морозов. Солнечный день предвещал хороший урожай в будущем году.