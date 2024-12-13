В Пензенской области снят режим повышенной готовности

13.12.2024 | 18:50

В Пензенской области отменили режим повышенной готовности, действовавший с 22 ноября. Соответствующее распоряжение было подписано врио губернатора Николаем Симоновым в четверг, 12 декабря.

Режим вводился из-за неблагоприятных погодных условий для органов и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В этот период необходимо было координировать действия органов местного самоуправления, организаций и предприятий. Региональному министерству ЖКХ и ГЗН поручалось оповещать жителей об ухудшении погоды.

22 и 23 ноября в Пензенской области объявлялось штормовое предупреждение. Местами дул очень сильный ветер - с порывами до 25 м/с.

Ураган повалил деревья, повредил крыши, фасады зданий. В Заречном вырванная с корнем сосна упала на человека, он пострадал. Кроме того, закрытый город полностью остался без холодного водоснабжения из-за обесточивания очистных сооружений.

Через несколько дней на Олимпийской аллее в Пензе рухнуло несколько деревьев. Одним из них убило 41-летнего мужчину, который вышел на утреннюю пробежку. У него остались жена и маленькая дочь.