12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно

11.11.2025 | 22:00

12 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, местами ожидается туман с сохранением в утренние часы. Днем воздух прогреется до +4...+9. К следующей ночи температура опустится до +2...+7 градусов.

В темное время суток в регионе будет дуть восточный ветер, в светлое - направление сменится на юго-восточное. Порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде дождя различной интенсивности.

В народном календаре 12 ноября - Зиновий Синичник, поэтому многие приметы связаны именно с этими птицами. Так, если синицы кору с деревьев клюют, быть сырой и дождливой погоде; если они громко щебечут, быть ясной погоде; если пищат утром, впереди - ночной мороз.