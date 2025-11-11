12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно

12 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, местами ожидается туман с сохранением в утренние часы. Днем воздух прогреется до +4...+9. К следующей ночи температура опустится до +2...+7 градусов.
В темное время суток в регионе будет дуть восточный ветер, в светлое - направление сменится на юго-восточное. Порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде дождя различной интенсивности.
В народном календаре 12 ноября - Зиновий Синичник, поэтому многие приметы связаны именно с этими птицами. Так, если синицы кору с деревьев клюют, быть сырой и дождливой погоде; если они громко щебечут, быть ясной погоде; если пищат утром, впереди - ночной мороз.
Новости по теме
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
- В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду
- Пензенская область окажется во власти южного циклона
- 10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
- 8 ноября в Пензенской области будет дождливо
- В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы
- 7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- 6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется
Последние новости
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- Все бюджетные места в ординатуре медвузов станут целевыми
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
- В Пензе запрещены захоронения домашних животных
- Вода «Ключ здоровья» поможет справиться с осенней хандрой
- В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ
- Строительство школы № 25 на ул. Калинина находится под вопросом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!