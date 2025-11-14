В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждет первое настоящее осеннее испытание, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Регион захватят атмосферные фронты обширного северного вихря, что послужит причиной затока воздушной массы с северных широт с достаточным запасом влаги», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, ожидаются осадки смешанного характера и существенное похолодание: температурный режим достигнет климатической нормы - до этого она превышалась на 3-5 градусов.
Если днем в субботу уличные термометры покажут до +8 градусов и будет дождь, то в воскресенье ртутные столбики поднимутся максимум до +1, вероятен мокрый снег.
«На дорогах области сложатся благоприятные условия для образования гололедных явлений, поэтому водителям стоит стать более внимательными», - добавила Светлана Иванкова.
