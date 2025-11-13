14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо

13.11.2025 | 20:30

14 ноября в Пензенской области сохранится пасмурная погода. Прогноз предоставили в Приволжском УГМС.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10. С вечера станет холодать, в итоге ртутные столбики остановятся в пределах 0...+5.

Ночной южный ветер днем сменится на юго-западный. Сила его порывов в течение суток вырастет с 6-11 до 9-14 м/с.

На всю пятницу в прогнозе облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки. В старину считалось, что обильный снегопад в этот день служит залогом большого весеннего разлива рек. А если на деревьях еще оставались листья, ждали морозной зимы.