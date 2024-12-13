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Общество

Мошенники делают клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

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ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использовать и другие «легенды»: обновление антивируса, приложения медицинских сервисов и т. д. На самом деле это вредоносное ПО - шпионская программа. Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством, включая камеру, микрофон и функции NFC.

После того как владелец смартфона установил приложение, мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию:

- сфотографировать карту или поднести ее к смартфону,

- ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый (на самом деле смена PIN-кода не происходит).

В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты (ID, срок действия). Полученные данные привязываются к устройству злоумышленника. Такой виртуальный клон карты позволяет снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.

«Атаки мошенников становятся все более комплексными и сложными, сочетают социальную инженерию и вредоносное ПО. Будьте бдительны и никогда не устанавливайте никакие приложения по ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных ресурсах, а все остальное ПО несет риски для вашего кошелька», - прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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