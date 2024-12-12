В Пензе врачи удалили пациенту камни из обеих почек сразу

12.12.2024 | 11:46

Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко впервые провели пациенту операцию по удалению камней из обеих почек сразу (двустороннюю фибронефролитотрипсию).

Процедура проходила под руководством заведующего урологическим отделением Михаила Миронова.

«Для проведения эндоскопической операции дробления и удаления камней почек врачу необходимо ввести инструмент в полостную систему почки через мочеиспускательный канал и мочеточник, установив при этом специальный кожух (тонкую полую трубку со специальным гидрофильным покрытием)», - сообщили в региональном минздраве.

Затем камни дробят с помощью лазера на мелкие кусочки и удаляют (либо они выходят сами).

Ранее операции проводились поочередно - сначала с одной стороны, потом с другой, и между ними проходило около месяца. Теперь же удалось сократить время лечения.

«После завершения пациент вернулся в палату и уже через 3 часа полностью дееспособен. На третьи сутки после оперативного вмешательства пациент выписан домой», - рассказали в минздраве.