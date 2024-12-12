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Общество

«Тарханы» попали в топ-10 голосования за изображение на купюре

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В четверг, 12 декабря, Центробанк подвел итоги онлайн-голосования за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 000 рублей. Изображения пензенского музея-заповедника «Тарханы» и музея народного творчества на улице Куйбышева в топ-5 не попали.

Лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (почти 148 тыс. голосов). На втором месте - Дворец земледельцев в Казани (131 тыс.), на третьем - Саратовский автомобильный мост через Волгу (115 тыс.).

В пятерку также вошли памятник Салавату Юлаеву в Уфе (почти 109 тыс. голосов) и главный корпус Казанского федерального университета (54 тыс.).

Музей-заповедник «Тарханы» - на 9-м месте с 12 599 голосами, музей народного творчества - на последнем, 25-м, его выбрали 1 459 человек.

Согласно концепции Банка России, каждая обновленная купюра достоинством от 10 до 5 000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На банкноте номиналом в 1 000 рублей должны быть изображения достопримечательностей Приволжского федерального округа.

На лицевой стороне расположатся виды Нижнего Новгорода. Что будет на оборотной, выясняли с помощью онлайн-голосования.

Новую купюру представят в конце 2025 года.

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