Группа ВТБ объявила финансовые результаты за 5 месяцев 2025 года

01.07.2025 | 13:36

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Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и за 5 месяцев 2025 года.

«За 5 месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 20,3%. ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов», - отметил первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 0,8% в мае и на 4% с начала 2025 года, достигнув 13,5 трлн рублей. Объем средств клиентов - юридических лиц сократился на 4% в мае и на 8,9% с начала 2025 года, составив 12,7 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая 2025 года составил 26,2 трлн рублей, сократившись на 2,7% с начала года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 68,1 млрд рублей в мае и 233,6 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2025 года, увеличившись на 127% и на 0,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ равнялся 28,3% в мае и 20,3% по итогам 5 месяцев 2025 года, увеличившись на 13,4 п. п. и сократившись на 4,4 п. п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2024-го.

Чистые операционные доходы до резервов составили 66,1 млрд рублей в мае и 515,2 млрд рублей за 5 месяцев 2025 года, сократившись на 26,8% и увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичными периодами 2024-го. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 39,6% в мае и на 54,9% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами 2024-го, составив 27,4 млрд рублей и 110,1 млрд рублей соответственно.

Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики равнялась 1% в мае и 0,8% за 5 месяцев 2025 года против 1,9% и 2,1% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 22,8% в мае и на 34% за 5 месяцев 2025 года, составив 23,7 млрд рублей и 119,8 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

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