13 декабря в Пензенской области будет идти снег

12.12.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 13 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой снег.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -5...-10 градусов, будет идти небольшой снег.

Днем показания термометров не изменятся - останутся те же -5...-10. В ночь на субботу прогнозируется -13 градусов.

В народном календаре 13 декабря - Андрей Зимний. На Руси крестьяне делали прорубь и слушали шум воды: если было тихо, ждали мягкую зиму, если подо льдом бурлило - морозы и вьюги. Также верили, что снег, выпавший на Андрея, может пролежать до самого апреля.