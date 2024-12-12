13 декабря в Пензенской области будет идти снег

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 13 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой снег.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на пятницу на улице похолодает до -5...-10 градусов, будет идти небольшой снег.
Днем показания термометров не изменятся - останутся те же -5...-10. В ночь на субботу прогнозируется -13 градусов.
В народном календаре 13 декабря - Андрей Зимний. На Руси крестьяне делали прорубь и слушали шум воды: если было тихо, ждали мягкую зиму, если подо льдом бурлило - морозы и вьюги. Также верили, что снег, выпавший на Андрея, может пролежать до самого апреля.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀