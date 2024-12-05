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Общество

Куйбышевская железная дорога может быть не причастна к ЧП с водой в Пензе

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Выводы о том, что авария на электросетях объекта, относящегося к Куйбышевской железной дороге, повлекла за собой массовое отключение холодной воды и отопления в Пензе, преждевременны.

Об этом заявили в пресс-службе КбшЖД. Отмечается, что Пензенская дистанция электроснабжения не является гарантированным поставщиком энергии для Горводоканала. Его объекты обеспечиваются отдельным фидером с подстанции «Южная», находящейся на балансе филиала крупной энергетической компании.

3 декабря сторонняя организация, которая работала на станции Пенза-III, повредила фидерную линию напряжения 6 кВ, стоящую на балансе Пензенской дистанции электроснабжения. При этом штатно сработала система защиты.

«Послужила ли эта авария причиной гидроудара на площадке очистных сооружений «Подгорная» с последующим аварийным отключением потребителей города Пензы от холодного водоснабжения, будет установлено в ходе проверки соответствующих компетентных органов», - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате ЧП холодной воды лишились 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом и 4 медицинских учреждения, в том числе областная больница имени Бурденко. Кроме того, отключили отопление в 14 домах.

Предполагалось, что скачок напряжения, из-за которого сначала сгорел насос на станции «Подгорная», после случился гидроудар, а затем - прорыв на сетях, произошел из-за аварии на Пензенской дистанции электроснабжения.

Ремонт занял несколько часов. Вода в домах у пензенцев появилась только 4 декабря. Губернатор потребовал провести проверочные мероприятия по факту ЧП, определить виновных лиц и, если это халатность, привлечь их к уголовной ответственности.

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