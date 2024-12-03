В Пензе несколько районов остались без холодной воды

03.12.2024 | 14:31

Во вторник, 3 декабря, в Пензе произошла авария на станции «Подгорная». Упало напряжение, что вызвало остановку насоса, гидроудар, а после - прорыв водопровода диаметром 800 миллиметров.

Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации. С 13:30 без воды остались улицы:

- Красная;

- Володарского;

- Кирова (до здания Законодательного собрания);

- Калинина (от Свердлова до Лермонтова);

- Московская (от Карла Маркса до Кураева);

- Ключевского;

- Кураева;

- Чкалова (до Калинина);

- Богданова;

- Свердлова;

- Куйбышева;

- Ново-Тамбовская;

- Тамбовская;

- Советская;

- Карла Маркса;

- Маршала Крылова;

- Белинского (административные здания);

- Ставского;

- Революционная;

- Захарова;

- Космодемьянской;

- Гражданская;

- Ново-Гражданская;

- Жуковского;

- Попова;

- Мира;

- Ленинградская;

- Пацаева;

- Мотоциклетная и проезд;

- Тимирязева и проезды;

- Бекешская;

- Аминевка;

- Дарвина;

- Громова;

- Зеленый овраг;

- Весенняя;

- Проломная;

- Ново-Гражданская;

- Карпинского;

- Совхоз-Техникум;

- Военный Городок;

- Лескова и проезды;

- Водопьянова и проезды;

- Кутузова.

А также:

- 2-й, 3-й Объединенные проезды;

- Подгорный переулок;

- проезды Подгорные;

- Первомайский переулок;

- Березовский переулок;

- 1-й, 2-й, 3-й Окружные проезды;

- ЖК «Тамбовская застава».

Специалисты уже приступили к ремонту. Подачу воды возобновят, как только работы завершатся.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в организации.