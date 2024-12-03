В Пензе несколько районов остались без холодной воды

Во вторник, 3 декабря, в Пензе произошла авария на станции «Подгорная». Упало напряжение, что вызвало остановку насоса, гидроудар, а после - прорыв водопровода диаметром 800 миллиметров.
Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации. С 13:30 без воды остались улицы:
- Красная;
- Володарского;
- Кирова (до здания Законодательного собрания);
- Калинина (от Свердлова до Лермонтова);
- Московская (от Карла Маркса до Кураева);
- Ключевского;
- Кураева;
- Чкалова (до Калинина);
- Богданова;
- Свердлова;
- Куйбышева;
- Ново-Тамбовская;
- Тамбовская;
- Советская;
- Карла Маркса;
- Маршала Крылова;
- Белинского (административные здания);
- Ставского;
- Революционная;
- Захарова;
- Космодемьянской;
- Гражданская;
- Ново-Гражданская;
- Жуковского;
- Попова;
- Мира;
- Ленинградская;
- Пацаева;
- Мотоциклетная и проезд;
- Тимирязева и проезды;
- Бекешская;
- Аминевка;
- Дарвина;
- Громова;
- Зеленый овраг;
- Весенняя;
- Проломная;
- Ново-Гражданская;
- Карпинского;
- Совхоз-Техникум;
- Военный Городок;
- Лескова и проезды;
- Водопьянова и проезды;
- Кутузова.
А также:
- 2-й, 3-й Объединенные проезды;
- Подгорный переулок;
- проезды Подгорные;
- Первомайский переулок;
- Березовский переулок;
- 1-й, 2-й, 3-й Окружные проезды;
- ЖК «Тамбовская застава».
Специалисты уже приступили к ремонту. Подачу воды возобновят, как только работы завершатся.
«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в организации.
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