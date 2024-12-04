Отключение воды в Пензе может обернуться уголовным делом

04.12.2024 | 13:21

Губернатор Олег Мельниченко потребовал провести проверочные мероприятия по факту отключения воды в почти трети Пензы, определить виновных лиц и, если это халатность, привлечь их к уголовной ответственности. Тему обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в среду, 4 декабря.

«Ну и вопрос о возмещении ущерба по тем мероприятиям, которые вчера проводились «Т Плюсом», Горводоканалом; [ущерба] в результате задействованных служб, техники, людей. В конце концов и те неудобства, которые потерпели наши граждане вчера. Одну треть города практически вчера вырубили полностью! Даже областную больницу, там, извините, операции идут в это время!» - добавил Олег Мельниченко.

Первый заместитель прокурора области Александр Лейзенберг сообщил, что проверка была организована незамедлительно. «И проверку проведем совместно с транспортной прокуратурой», - уточнил он.

Губернатор пояснил: отключение воды в почти трети Пензы, ГВС более чем в ста многоквартирных домах и отопления в нескольких строениях было связано с аварией, вызванной ремонтными работами на электросетях, которые вела Пензенская дистанция электроснабжения территориального управления Куйбышевской железной дороги. Скачок напряжения спровоцировал гидроудар на площадке очистных сооружений «Подгорная».

Специалисты ЖКХ и аварийные бригады Горводоканала устраняли последствия ЧП несколько часов.

«Вы последствия видели? - поинтересовался на заседании Олег Мельниченко у начальника Пензенской дистанции электроснабжения территориального управления Куйбышевской железной дороги Владимира Врагова. - Вот за эти последствия вы будете отвечать, в том числе как должностное лицо, которое отвечает за всю эту энергетику, электрохозяйство».

В заключение губернатор подчеркнул, что как глава субъекта требует наказать виновных за отключения, которые произошли 3 декабря.