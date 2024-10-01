В 2025 году индексация тарифов ЖКХ будет выше ранее ожидаемой

01.10.2024 | 08:17

В 2025 году запланировали повышение тарифов на услуги ЖКХ, газ, а также электроэнергию на 10-12%. Размер индексации указывается в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

В среднем с 1 июля 2025-го тарифы ЖКХ хотят увеличить на 11,9%, на газ - на 10,3%, на электричество - на 12,6%. Год назад индексация на 2025-й планировалась на уровне 5,7%.

Согласно прогнозу, в 2026 году с 1 июля повышение тарифов планируется в среднем на 5,4%, а в 2027-м - на 4,8%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющееся у издания сообщение пресс-службы Минстроя РФ, индексацию провели с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов.

С 1 июля 2024 года в стране также повысили тарифы на услуги ЖКХ - в среднем на 9,8%.