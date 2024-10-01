Сетевое издание|18+|Вторник|1 окт 2024|08:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В 2025 году индексация тарифов ЖКХ будет выше ранее ожидаемой

Печать
Telegram

В 2025 году запланировали повышение тарифов на услуги ЖКХ, газ, а также электроэнергию на 10-12%. Размер индексации указывается в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

В среднем с 1 июля 2025-го тарифы ЖКХ хотят увеличить на 11,9%, на газ - на 10,3%, на электричество - на 12,6%. Год назад индексация на 2025-й планировалась на уровне 5,7%.

Согласно прогнозу, в 2026 году с 1 июля повышение тарифов планируется в среднем на 5,4%, а в 2027-м - на 4,8%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющееся у издания сообщение пресс-службы Минстроя РФ, индексацию провели с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов.

С 1 июля 2024 года в стране также повысили тарифы на услуги ЖКХ - в среднем на 9,8%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте