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Общество

Выяснилось, почему работы на ул. Ерик не совместили с реконструкцией моста

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В пятницу, 29 ноября, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев дал ответ на мучающий многих пензенцев вопрос о том, почему реконструкцию путепроводов и дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка нельзя было совместить с реконструкцией Бакунинского моста.

Движение по последнему перекрывали с сентября 2019 года до сентября 2021-го.

«Объединить нельзя было по нескольким причинам. Во-первых, это капиталоемкие объекты, и получить такое количество средств одновременно - это просто нереально. Требовались защита, подготовка документации», - сообщил Александр Гришаев во время организованного ЦУРом прямого эфира.

Вторая причина - по технологии нельзя совместить строительство моста и реконструкцию узла, за который взялись сейчас. «Здесь мы полностью зависим от железной дороги. А мост мы в рекордные сроки построили, быстро. Здесь так нам не удастся», - пояснил министр.

Третья причина - пришлось бы закрыть почти все движение и пензенцы лишились бы возможности попасть на правобережье.

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