Перечислены супы, которые могут довести до больницы

23.11.2024 | 10:19

С точки зрения медицины, ряд супов нельзя считать полезными для здоровья. Употребление некоторых может довести до больницы.

Вредные супы в беседе с изданием «Доктор Питер» перечисли врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков. В их число попала солянка.

По словам специалиста, этот суп - «настоящая бомба» из калорий, соли, жира, вредная для желудочно-кишечного тракта.

«Колбасы, копчености, ветчина и прочие мясные деликатесы, которые добавляют в суп, содержат большое количество насыщенных жиров и консервантов. Такое сочетание компонентов может не только раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, но и быть опасным для людей с нарушениями липидного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями», - предупредил врач.

Переизбыток соли навредит людям с заболеваниями почек и гипертонией, гастритом, патологиями пищеварительной системы.

Таит опасность и любимый многими грибной суп. Причина - хитин, который содержится в грибах и практически не переваривается организмом человека.

Суп нельзя употреблять пациентам с гастритом, язвой, воспалительной болезнью кишечника, панкреатитом.

«В блюдо часто добавляют картофель для более выразительного вкуса и увеличения питательной ценности. Грибы действительно хорошо сочетаются с картошкой, но при ожирении, инсулинорезистентности и сахарном диабете от такой комбинации лучше отказаться», - отметил Констанденков.

Вреден также грибной крем-суп, включенный в меню многих ресторанов. Сливки в рецепте способны вызывать вздутие живота и метеоризм, они повышают нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Наконец, врач не рекомендовал есть гороховый суп - традиционное блюдо русской кухни.

«Он часто становится причиной повышенного газообразования, вздутия и дискомфорта в животе. Сухой горох и другие бобовые также рекомендуется ограничить при запорах», - пояснил гастроэнтеролог.