В Пензе зальют 32 площадки для катания на коньках и игры в хоккей

21.11.2024 | 09:49

В Пензе 1 декабря стартует зимняя оздоровительная кампания. С декабря по март в областном центре проведут 53 мероприятия с участием детей, подростков и взрослых.

В городе зальют 32 площадки для игры в хоккей и катания на коньках, на 13 будут работать дворовые тренеры. 7 локаций подготовят для игр в футбол и других активностей.

3 января на площади Ленина пензенцы смогут принять участие в «Новогоднем миксе» - посоревноваться и поиграть. На 5 января запланирована акция по популяризации комплекса ГТО, всех желающих приглашают проверить гибкость, испытать силы в отжиманиях, дартсе, прыжках в длину, подъеме гири, стрельбе из электронного оружия. 6 января на площади организуют электронный лабиринт.

«Помимо этого, в рамках Декады спорта и здоровья с 1 по 10 января запланировано проведение спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных категорий населения: турниры по регби, настольному теннису, шахматам, соревнования по хоккею с мячом, состязания среди семей, спортивно-массовые праздники», - рассказали в администрации Пензы.

Также в областном центре состоится турнир по хоккею с мячом среди школьных и дворовых команд.