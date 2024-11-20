В регионе удалось сократить число мест концентрации ДТП

20.11.2024 | 08:43

На дорогах в Пензенской области за 7 лет удалось сократить число мест концентрации ДТП. Если в 2017 году таковых насчитывалось 56, то в 2024-м уже 29.

Об этом на заседании в областном правительстве рассказал заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи региона Антон Шматков. По его словам, уменьшить количество опасных мест удалось благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений, инженерному обустройству дорог и профилактической работе.

Однако в этом году в области отмечается рост числа погибших в ДТП. Особенно часто трагедии происходили на федеральных трассах.

Антон Шматков назвал причину - увеличение плотности потока транспорта. Кроме того, водители часто превышают скорость и выезжают на полосу встречного движения.

Губернатор поручил внимательно следить за дефектами на дорогах и устранять их, чтобы автомобилисты не маневрировали резко, пытаясь объехать яму. Также необходимо делать освещение, обустраивать разделительные полосы, наносить четкую разметку, видимую даже в вечернее время, сообщили в пресс-службе областного правительства.