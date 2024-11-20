В Пензе матерям участников СВО вручили медали за активную помощь

20.11.2024 | 21:05

В преддверии Дня матери, который в этом году празднуется 24 ноября, 10 жительниц Пензенской области, воспитавших военнослужащих, наградили за активную помощь фронту.

Торжественная церемония вручения медалей «За содействие СВО» прошла в Доме офицеров в среду, 20-го числа.

Среди отмеченных - Александра Грицай из Лунинского района, являющаяся матерью шестерых детей. Сын и зять находятся в зоне специальной военной операции, а сама она более 2 лет изготавливает маскировочные сети в местном волонтерском объединении.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес матерей, сыновья которых отдали свои жизни за Родину. На встрече присутствовали Ольга Клейменова, Ольга Царапкина, Елена Лаврова, Наталья Тесемникова, Ольга Пронина, Елена Тельянова, Людмила Афонина, Ольга Фадеева, Светлана Богданова.

«Крепкого вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой! Пусть ваши близкие, которые находятся на СВО, вернутся домой живыми и здоровыми, а тем ребятам, кто погиб - слава и вечная память», - процитировала губернатора Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.