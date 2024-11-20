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Общество

В Пензе матерям участников СВО вручили медали за активную помощь

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В преддверии Дня матери, который в этом году празднуется 24 ноября, 10 жительниц Пензенской области, воспитавших военнослужащих, наградили за активную помощь фронту.

В Пензе матерям участников СВО вручили медали за активную помощь

Торжественная церемония вручения медалей «За содействие СВО» прошла в Доме офицеров в среду, 20-го числа.

Среди отмеченных - Александра Грицай из Лунинского района, являющаяся матерью шестерых детей. Сын и зять находятся в зоне специальной военной операции, а сама она более 2 лет изготавливает маскировочные сети в местном волонтерском объединении.

В Пензе матерям участников СВО вручили медали за активную помощь

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес матерей, сыновья которых отдали свои жизни за Родину. На встрече присутствовали Ольга Клейменова, Ольга Царапкина, Елена Лаврова, Наталья Тесемникова, Ольга Пронина, Елена Тельянова, Людмила Афонина, Ольга Фадеева, Светлана Богданова.

В Пензе матерям участников СВО вручили медали за активную помощь

«Крепкого вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой! Пусть ваши близкие, которые находятся на СВО, вернутся домой живыми и здоровыми, а тем ребятам, кто погиб - слава и вечная память», - процитировала губернатора Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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Источник — фото областного правительства
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