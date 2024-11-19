20 ноября пензенцев ждут сильный ветер, дождь и снег

В среду, 20 ноября, жителей Пензенской области вновь ждет пасмурная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров покажут -2...+3 градуса, днем - 0...+5. Ветер подует с юга, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
Будет облачно, в некоторых районах пройдет дождь и небольшой снег.
Ранее синоптики сообщили, что во второй половине недели жителей Пензенской области ждет приход сибирского антициклона. Атмосферное давление начнет повышаться, осадки прекратятся, но ветер усилится.
20 ноября в народном календаре - Федотов день. На Руси в этот день особое внимание уделяли приметам. Снег предвещал потепление, а гололед - морозы.
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