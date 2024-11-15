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Общество

На Пензенскую область надвигается сибирский антициклон

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В субботу, 16 ноября, жителей Пензенской области ждет пасмурная и холодная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров дойдут до отметок -3...+2 градуса, а днем не поднимутся выше -1...+4. Ветер подует с юго-запада, со скоростью до 13 метров в секунду. Будет облачно, в большинстве районов пройдет небольшой снег.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, в субботу еще сохранится влияние атмосферного фронта атлантического циклона, но затем погода начнет меняться.

«На смену придет сибирский антициклон. Облаков на небе поубавится, осадки прекратятся, температурный режим останется повышенным», - отметила она.

16 ноября в народном календаре - Анна Холодная. На Руси в этот день особое внимание уделяли приметам. Мороз предвещал голодный год, низко плывущие облака - приближение стужи.

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