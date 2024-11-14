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Общество

В Спасском районе от водителя КамАЗа захотели получить более 700 000 руб.

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В Спасском районе с бывшего сотрудника ООО хотели взыскать более 700 000 рублей на ремонт КамАЗа.

Мужчина работал водителем-экспедитором. 30 декабря 2022-го он, управляя этим КамАЗом, врезался в бетонный блок. У грузовика оказалось повреждено правое крыло. Водитель никому не сообщил о ДТП и отправился дальше. Чуть позже выяснилось, что двигателю машины нужен капитальный ремонт.

14 апреля 2023 года руководство фирмы и мужчина заключили соглашение, которое предусматривало, что из зарплаты водителя с апреля по сентябрь удержат 58 137 рублей.

Через некоторое время мужчина уволился, а ООО подало иск в суд, требуя взыскать с бывшего работника сумму восстановительного ремонта КамАЗа (783 953 рублей), а также расходы на уплату госпошлины (20 679 рублей).

В иске было указано, что водитель виноват в поломке машины, следовательно должен возместить ущерб.

«Никаких доказательств, свидетельствующих о противоправности поведения мужчины, повлекшего несение истцом расходов по капитальному ремонту двигателя автомашины, а также наличии его вины в причинении ущерба, истцом представлено не было и судом не установлено», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Довод ООО о том, что водитель повредил воздушный фильтр, въехав в бетонный блок, что повлекло за собой выход двигателя КамАЗа из строя, отклонили, так как объективными доказательствами это не подтверждалось.

Оснований для возложения на бывшего работника обязанности оплатить ремонт суд не увидел. Фирма должна будет сделать это за свой счет.

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Источник — фото предоставлено Спасским районным судом
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