В Кузнецке один из маршрутов переведут на регулируемый тариф

11.11.2024 | 19:54

В Кузнецке изучат возможность перевода одного из проблемных маршрутов общественного транспорта на регулируемый тариф. Речь об этом шла на совещании в местной администрации в понедельник, 11 ноября.

Изменения затронут маршрут микроавтобусов № 2а, курсирующих между «Дружбой» и Пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП). Кузнечане часто жаловались на их работу.

Чиновники рассматривали пути решения проблемы и пришли к выводу, что самым разумным будет прямое регулирование через субсидирование перевозчика.

«Если это поможет, пойдем на эти расходы», - заверил глава города Сергей Златогорский.

Он подчеркнул, что тогда и спрос с транспортников будет жестче, ведь за каждое нарушение предусмотрен штраф.