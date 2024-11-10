Денис Соболев поздравил с праздником сотрудников полиции

10.11.2024 | 10:32

В воскресенье, 10 ноября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

«Ваша служба по праву достойна почета и уважения. И в будни, и праздники, и в холод, и в зной, вы всегда на боевом посту, всегда готовы встать на борьбу с преступностью.

И я благодарю вас за преданное служение закону, за верность присяге. Убежден, что и впредь благодаря высокому уровню профессионализма, ответственному подходу к делу вы будете так же успешно справляться со всеми служебными задачами, противодействуя любым нарушениям закона», - отметил Денис Соболев.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам УМВД крепкого здоровья, счастья, целеустремленности, крепости духа, любви и понимания со стороны родных, а также успехов в службе.