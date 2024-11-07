8 ноября жителей Пензенской области ждет мокрый снег с дождем

07.11.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 8 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет -3...+2 градуса. Вероятен небольшой мокрый снег.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от -1 до +4. К ночи станет немного холоднее - до -2 градусов.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день. На Руси верили: если на Дмитрия холодно и снежно, такой будет и весна. Багряная заря в этот день сулила сильный ветер, а запотевшие окна - приближение холодов.