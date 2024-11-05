В Пензе транспортный прокурор проведет личный прием граждан

05.11.2024 | 12:47

В следующий четверг, 14 ноября, пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев проведет личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Он пройдет с 14:00 до 16:00 в приемной Президента Российской Федерации в Пензенской области (ул. Московская, 110, кабинет № 119).

По сообщению транспортной прокуратуры, необходима предварительная запись на прием. Она осуществляется до 12 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45) и 13 ноября с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (8412) 49-00-54 или 8 (8412) 94-11-59.

Также можно записаться, обратившись в указанное время по адресу: г. Пенза, ул. Ухтомского, 16а.

На личном приеме будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.