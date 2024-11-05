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Общество

В Пензе кадеты под звуки оркестра выйдут на Юбилейную площадь

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В четверг, 7 ноября, воспитанники Губернского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса пройдут парадным расчетом по Юбилейной площади Пензы.

Таким образом они присоединятся к патриотическому проекту «Парад Памяти», который 14 лет назад зародился в Самаре, а затем вышел за пределы региона.

«Исторической основой стали события 7 ноября 1941 года. В этот день в Москве проходил знаменитый парад Красной Армии. Одновременно проводились аналогичные мероприятия в других городах СССР, включая Пензу. Эти парады были организованы для поднятия боевого духа солдат и гражданского населения, а также демонстрации силы и решимости советского народа перед лицом врага», - сообщили в областном министерстве образования.

В 1941-м в параде в Пензе участвовали войска местного гарнизона, курсанты военных училищ и представители народного ополчения. Потом они отправились на фронт.

Начало мероприятия в Пензе 7 ноября в 14:00. Кадеты пройдут по Юбилейной площади под аккомпанемент корпусного оркестра.

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Источник — фото областного министерства образования
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