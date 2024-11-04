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Общество

Вадим Супиков поздравил пензенцев с Днем народного единства

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Парламентарий напомнил, что праздник установлен в память о подвиге ополченцев под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, которые освободили Москву от польско-литовских интервентов.

«Более четырех веков эта героическая страница истории является символом сплочения представителей разных народностей и сословий перед лицом общего врага ради защиты Отчизны и права самостоятельно определять будущее своей страны», - отметил Вадим Супиков.

Он добавил, что обеспечение всестороннего суверенитета - ключевое условие существования России как мировой державы.

«Опираясь на традиционные духовные ценности, руководствуясь нравственными принципами, завещанными предками, наш многонациональный и многоконфессиональный народ вновь отстаивает свободу и независимость Родины, с честью противостоит внешним угрозам и вызовам. Наша сила - в единстве, взаимном уважении и поддержке», - подчеркнул Супиков.

Пензенская область - часть великой страны. В Сурском крае также представлены разнообразные самобытные культуры, языки, обычаи. Залог социального благополучия и процветания региона - любовь к родной земле, стремление созидательным трудом принести пользу людям.

«Дорогие земляки! В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, мира и новых свершений во имя процветания Отечества», - обратился к пензенцам Вадим Супиков.

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Источник — фото с сайта областного ЗакСобра
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