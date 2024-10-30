Златогорский ответил на критику по новому мосту в Кузнецке

30.10.2024 | 20:03

Новый мост, ведущий в Западный микрорайон Кузнецка, - не временное, а постоянное сооружение, сносить его и строить новое в следующем году никто не собирается. Глава города Сергей Златогорский подчеркнул это на совещании в местной администрации в среду, 30 октября.

«На 2024 год осталось организовать водоотведение по водоотводным лоткам, которые делаются, и укрепить насыпь. На следующий год посмотрим, как эта конструкция перезимует. Как говорят опытные дорожники, усадка происходит до 5-6 лет, поэтому мы старались сделать так, чтобы усадка если и будет, то минимальная. Каждые 20 см дорожного полотна укатывались, проверялись инструментально. Я думаю, сделано все качественно», - отметил он.

Чиновник заверил, что весной специалисты все равно проведут ревизию, уложат финишный слой асфальта. Также обустроят тротуары по обеим сторонам, установят барьерное ограждение и проведут освещение.

«Еще пишут, что дорога стала уже, - может, визуально, из-за бордюров. Однако дорога стала на метр шире, а сама водопропускная система - на 6 метров длиннее», - объяснил Златогорский.

Кроме того, рассматривается благоустройство прилегающей территории в перспективе. Привести в порядок следовало бы зону между церковью и ручьем. Главное - чтобы люди относились к чужой работе с пониманием и поддерживали чистоту, а не наоборот.

«В процессе работы там такие залежи обнаружены, что диву даешься: кому хочется в такой грязи жить, кто все это плодит…» - возмутился глава города.

В целом он назвал открытие моста, строившегося полгода, основным событием в жизни Кузнецка.

«Промежуточным результатом, думаю, все довольны», - заключил Сергей Златогорский.