Названы суммы бюджетных средств на детские путевки в 2025 году

22.10.2024 | 14:55

В Пензенской области установлена стоимость обеспечения отдыха детей из бюджета в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Так, на путевку в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) на 21-дневную смену из казны будет выделяться 17 402 рубля. На день в лагере дневного пребывания с трехразовым питанием - 186 рублей.

14-дневная смена в детском лагере труда и отдыха оценена в 10 679 рублей на ребенка.

Региональный минздрав должен до 17 мая провести семинары для медиков, выезжающих в загородные лагеря.

В свою очередь, областное министерство труда, социального развития и демографии до 1 мая организует подготовку безработных граждан с педагогическим образованием для работы в ДОЛ.