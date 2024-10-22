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Общество

Названы суммы бюджетных средств на детские путевки в 2025 году

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В Пензенской области установлена стоимость обеспечения отдыха детей из бюджета в 2025 году. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Так, на путевку в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) на 21-дневную смену из казны будет выделяться 17 402 рубля. На день в лагере дневного пребывания с трехразовым питанием - 186 рублей.

14-дневная смена в детском лагере труда и отдыха оценена в 10 679 рублей на ребенка.

Региональный минздрав должен до 17 мая провести семинары для медиков, выезжающих в загородные лагеря.

В свою очередь, областное министерство труда, социального развития и демографии до 1 мая организует подготовку безработных граждан с педагогическим образованием для работы в ДОЛ.

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