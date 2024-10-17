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Общество

Губернатор: Дорогу около гимназии № 13 сделают до конца осени

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В четверг, 17 октября, губернатор Олег Мельниченко провел личный прием граждан в приемной Президента РФ в Пензенской области.

«Вопросы, с которыми обращались сегодня люди, вполне решаемы, поможем всем», - прокомментировал глава региона на своих страницах в социальных сетях.

Так, на прием пришла жительница Арбекова, которая указала на необходимость отремонтировать дорогу около гимназии № 13 на проспекте Строителей.

Губернатор: Дорогу около гимназии № 13 сделают до конца осени

Кроме того, пензячка предложила обустроить неподалеку парковку для автомобилей.

Губернатор: Дорогу около гимназии № 13 сделают до конца осени

«Дорогу сделают до конца ноября, по парковке - поручил выехать на место представителям администрации города Пензы, чтобы оценить ситуацию и принять оптимальное решение», - сообщил Олег Мельниченко.

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