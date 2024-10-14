В Пензе за 8 месяцев выявили 37 безнадзорных детей

14.10.2024 | 15:32

За 8 месяцев 2024 года органы системы профилактики выявили в Пензе 37 безнадзорных детей, сообщил заместитель главы администрации Сергей Волков на заседании в гордуме в понедельник, 14 октября.

За аналогичный период прошлого года таких детей было 44.

В центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей передали 10 человек, в медицинские учреждения - 4, в реабилитационные центры (в п. Кичкилейка, р. п. Городище) - 17, родителям или законным представителям - 6.

Безнадзорными оказались 21 учащийся, 5 детсадовцев и двое ребят, не посещающих дошкольное учреждение, а также 9 подростков, которые не работают и не учатся.

28 безнадзорных являлись жителями Пензы, 4 - районов области. 5 из других регионов: 16-летние подростки из Оренбурга, Самарской и Московской областей, Башкортостана, 3-летняя девочка из Воронежа, сообщается в докладе, подготовленном администрацией Пензы к заседанию.