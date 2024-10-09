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Общество

В пензенских соцобъектах нашли фальсифицированные продукты

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В социальных объектах Пензенской области (школах, детских садах, больницах, домах престарелых) продолжают находить опасные продукты.

За 9 месяцев этого года для исследования отобрали 187 проб, 12 из них (10 образцов молочной продукции и 2 - мясной) показали положительный результат.

Наличие фальсификата выявили в следующих продуктах:

- творог МДЖ 9%, производитель - ООО ПК «Айсберг-Люкс» (Московская область);

- творог «Красава» МДЖ 9%, производитель - ООО «Молочный край» (Самарская область);

- масло сливочное «Крестьянское» МДЖ 72,5%, производитель - ООО «Атлант-Милк» (Республика Мордовия, Саранск);

- масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое МДЖ 72,5%, производитель - АО «Никольский маслозавод» (Пензенская область, г. Никольск);

- масло сливочное «Крестьянское» МДЖ 72,5%, производитель - ИП Асташкин С. В. (г. Пенза) - 2 образца;

- молоко ультрапастеризованное МДЖ 3,2%, производитель - ООО «Каменский маслозавод» (Пензенская область, г. Каменка);

- сыр полутвердый «Российский» МДЖ 50%, производитель - ООО «Филиал № 3 Будо-Кошелевского КМП» (г. Москва);

- сыр полутвердый «Российский» МДЖ 50% ГОСТ, производитель - ООО «ПФ Цех Фасовки Сырья» (г. Москва);

- сыр «Российский» МДЖ в сухом веществе 50%, производитель - ООО «Фермерские продукты» (Московская область);

- колбаса вареная «Докторская» кат. А, производитель - ООО «Кулебакский мясокомбинат» (Нижегородская область);

- сосиски «Говяжьи» кат. А производитель - ООО «Кулебакский мясокомбинат» (Нижегородская область).

«Информация по небезопасной продукции доведена до руководства учебных заведений, объектов здравоохранения и социальной политики, а также производителей», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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