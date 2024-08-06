Фальсификат масла из Пензенской области давали пациентам больницы

06.08.2024 | 09:44

В районную больницу Пеновского округа Тверской области поставлялся фальсификат сливочного масла из Пензенской области.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В продукте под названием «Масло сливочное «Крестьянское» с м. д. ж. 82,5% ГОСТ 32261-2013, производства ИП Асташкин С. В. (Пензенская область)» выявлено несоответствие по сорбиновой кислоте (Е200) и сорбатам, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.

Управление направило производителю, владельцу и поставщику фальсификата письма о необходимости принять срочные меры. Кроме того, информация о поставке некачественной молочной продукции направлена в комитет госзаказа Тверской области и региональный минздрав.

Ранее стало известно, что в социальных учреждениях Пензенской области также выявляют опасные продукты: творог, масло, сыр, молоко, колбасу. Из 125 проб, отобранных с января по июнь, 7 оказались положительными.